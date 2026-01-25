TMW
È finita l'avventura di Ubani alla Salernitana: rientrerà al Lecce e poi andrà alla Cavese
Nuova avventura in vista per Marlon Ubani, calciatore di proprietà del Lecce attualmente in prestito alla Salernitana. Il terzino destro classe 2005 rientrerà alla base per poi essere ceduto nuovamente in prestito. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la sua prossima destinazione sarà la Cavese, sempre a titolo temporaneo.
Per il tedesco quest’anno 14 presenze in Serie C per un totale di appena 625 minuti giocati.
