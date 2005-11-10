Monza, Carboni: "Sogno la Nazionale. Osimhen e Lukaku i più forti che ho affrontato"

Andrea Carboni, difensore del Monza, ha risposto direttamente alle domande dei tifosi utilizzando i canali social del club brianzolo, che gli ha dato l'opportunità di giocare nuovamente in Serie A: "È un onore averla riconquistata, un grande piacere. Avevamo praticamente toccato il fondo, poi con la nuova società, che ha presentato un progetto a lungo termine, sono state fatte le cose giuste, si è ricreata l'alchimia e ci siamo ripresi la massima categoria".

Come si trova con i giovani?

"Sono in gamba e molto semplici, sono tutti ragazzi applicati. Ondoa è super integrato nel gruppo, tutti stanno crescendo".

Pensa mai alla Nazionale?

"Sarebbe il mio sogno, ho sempre lavorato per questo obiettivo, spero possa essere l'anno giusto, dico sempre così…".

Qual è l'attaccante più forte che ha incontrato?

"Penso Osimhen, ma dico anche Lukaku all'Inter. Tutti sono fastidiosi, anche Lapadula per esempio".

Qual è il compagno che la fa più ridere? E il più forte?

"Birindelli è il più scemo di tutti, abbiamo un legame speciale. Il più forte invece è Nainggolan".