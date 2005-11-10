Monza, Juric: "Vediamo quanto riescono a fare oggi Ngonge e Zeballos"

Ivan Juric, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della gara contro la Lazio. Le sue parole: "Abbiamo messo a posto i giocatori un po' indietro"

Ngonge a che punto è?

"Vedremo oggi, sia lui sia Zeballos si allenano con noi già da un po' e stanno bene. Vediamo quanto riescono a fare".

Si aspettava questo inizio della Lazio?

"Ha elementi moderni, i giocatori sono liberi di testa e hanno meritato il primato che hanno".