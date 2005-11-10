Premio Mino Favini a Matteo Silvestri: l'hanno scorso ha vinto lo Scudetto U17 con l'Empoli
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Simone Lorini
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Oggi alle 16:22Serie A
autore Simone Lorini
16.11.2026 16:22Serie A
Ora è diventato il responsabile del Settore Giovanile del Sassuolo: toccherà a lui aiutare la crescita dei giovani neroverdi
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Nel corso della premiazione per la Panchina d'Oro di oggi, è stato assegnato anche il Premio ‘Mino Favini’. Il miglior responsabile di settore giovanile della scorsa stagione è risultato Matteo Silvestri - attualmente al Sassuolo - che nell’ultima annata ha portato i toscani al titolo nazionale nella categoria Under 17. Silvestri ha ricevuto il riconoscimento del Settore Tecnico intitolato dal 2019 allo storico dirigente di Atalanta e Como.
L'ex responsabile dell’area tecnica del settore giovanile ha lasciato gli azzurri dopo sette anni, al termine di un percorso di crescita professionale. Gi
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