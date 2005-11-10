Altro 1-0 e l'Under 20 vola: battuta la Svizzera ad Abano Terme, decide la gara Coletta

L'Italia Under 20 non sbaglia ed anche allo Stadio delle Terme di Monteortone, ad Abano Terme, batte per 1-0 l'avversario di turno, la Svizzera nell'occasione, ripetendo il punteggio di pochi giorni fa col Portogallo e volando a quota 9 punti in classifica, staccando proprio gli elvetici. Gara in controllo costante per la squadra di Nunziata, che spreca però molto nell'area avversaria, specie nella ripresa. Già nel primo tempo una grande occasione per Cardinali sembrava poter dare il vantaggio agli Azzurrini, ma è nella seconda frazione che la squadra spinge sull'acceleratore.

Pugno, Rao, Comotto e finalmente Coletta: il centrocampista del Benfica decide la gara

La squadra azzurra rischia poco e nulla, e anzi va vicinissima più volte al gol del vantaggio. Pugno ha la palla per fare 1-0 in contropiede ma spara alto, poi il neoentrato Rao per poco non bissa il gol fatto al Portogallo pochi giorni fa, mentre Comotto ha un'altra grande occasione su un calcio piazzato che spedisce alto, con un colpo di testa, da ottima posizione. Dopo tanto spreco, arriva finalmente il gol che decide la gara: proprio Rao sfugge all'avversario sulla sinistra e mette al centro, dove l'accorrente Coletta fa 1-0 con un destro violento e preciso. Si chiude così la partita, che sancisce la terza vittoria di fila per l'Under 20 azzurra.