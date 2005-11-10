Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Rampulla: "Juve, serve alzare il livello. E col recupero di certi titolari..."

TMW Radio
Daniele Petroselli
autore
Daniele Petroselli
Oggi alle 16:26Altre Notizie
16.11.2026 16:26Altre Notizie
Fonti preferite
L'ex portiere bianconero ha parlato anche della sua ex squadra e di quanto può fare a gennaio sul mercato per aumentare i giri del motore
FotoTUTTOmercatoWEB
Maracanã
Ascolta il podcast
Maracanã
00:00
/
00:00

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla. Ed è partito da Mati Soulè: "Trovare un allenatore che valorizza le tue qualità, tecniche, fisiche e caratteriali, credo sia importante. Gasperini in questo è il top. Oggi è il migliore nel migliorare i giocatori. Cominciai da allenatore dei portieri nella Pirmavera della Juve che lui allenava e già da lì era così. Sa cosa serve per migliorare un calciatore. La qualità migliore di Gian Piero? La tattica, poi si è sempre avvalso di preparatori atletici in gamba. Sulla tattica però credo che sia un allenatore di grandissima qualità".

Milan, per Endrick fino a 60 mln da offrire al Real Madrid:
"Io investirei su di lui. Camarda? E' giovanissimo, vale la pena lavorarci sopra. Quando sei giovane hai bosogno di giocare, se giochi poi fai molta più fatica a emergere".

E la Juve dove deve investire?
"Credo che il Milan abbia qualità e una rosa per poter lottare. Credo sia difficile per lo Scudetto quest'anno. Da gennaio inizia un altro campionato. La Juve sicuramente deve alzare il livello, la media punti è bassa. Se non la alza, arriva a metà classifica. Si spera che chi arriva dagli infortuni dia qualcosa di più. Con una rosa al completo, credo possa lottare per il quarto posto".

Ekhator più forte di Woltemade?
"Me lo auguro. Il tedesco ha lasciato molti dubbi, ma da quello visto finora non è che sia il massimo". 

Articoli correlati

Immagine news 1
Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Immagine news 2
Rampulla e il retroscena di mercato su De Gea: "Nel 2010 lo seguii per conto della Juventus"
Immagine news 3
Rampulla verso Fiorentina-Juventus: "Entrambe faranno meglio di così, vi racconto i due portieri"

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
16:26 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioRampulla: "Juve, serve alzare il livello. E col recupero di certi titolari..."
Immagine news 2
09:18 Altre Notizie
Pagliuca: "Abbiamo sofferto tantissimo, il Belgio ha strameritato la vittoria"
Immagine news 3
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, dove vedere l'Under 21, la Nations League e la Serie C
Immagine news 4
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di lunedì 16 novembre
Ieri
Immagine news 5
22:59 Altre Notizie
Belgio-Italia 4-1: il tabellino della gara
Immagine news 6
22:18 Altre Notizie
Wanda Nara senza freni: “Impara a s... come me”. Lite social con la nuova compagna di Icardi
Immagine news 7
19:26 Altre Notizie
Tragedia in Sicilia: muore tifoso durante Kamarat-Akragas, gara sospesa
Immagine news 8
16:20 Altre Notizie
Il calcio a Sarri non basta mai: avvistato a vedere il suo Figline con il Poggibonsi
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Mancini sbaglia partita, De Bruyne fa a pezzi l’Italia. A Napoli è colpa di Allegri? Milan, ecco Krosche che vuole lo scudetto con Tresoldi e Inacio. Tre giovani per Napoli: Varela, Bakola e Cacciamani. Juve punta Sorloth e Balde
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è Leon Scarlett, l'astro nascente del calcio gallese finito nel mirino del Milan
Immagine top news n.1 La Juventus esce dolorante dalla sosta: esami in vista per Celik e Zhegrova. Il punto
Immagine top news n.2 Chivu vince 35esima edizione della Panchina d'Oro. Fabregas è secondo, Gasperini arriva terzo
Immagine top news n.3 Elezioni FIGC, Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò: "Il calcio ha bisogno di serenità". Il 14 dicembre si vota
Immagine top news n.4 Bernasconi rinnova con l'Atalanta: il comunicato ufficiale della Dea
Immagine top news n.5 Belgio, chi raccoglierà l'eredità di Lukaku? CDK falso 9, ma Van Bommel valuta un ex Juve
Immagine top news n.6 Milan, preoccupazione per Maignan: il portiere oggi in Italia, domani gli esami. Il punto
Immagine top news n.7 De Cuyper, il gol all’Italia riaccende il mercato: il retroscena sul tentativo del Milan nel 2025
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW "Bello vedere Ronaldinho in campo, è ancora un esempio per i bambini". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il mercato dell'Inter a gennaio sarà una sessione soltanto da spettatrice?
Immagine news podcast n.2 Paulo Fonseca befferà i due club del passato italiano nella corsa a Endrick?
Immagine news podcast n.3 Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
Immagine news podcast n.4 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, serve alzare il livello. E col recupero di certi titolari..."
Immagine news Serie A n.2 Garbo su De Bruyne: “Con il Belgio sembra abbia dieci anni di meno. Con il Napoli…”
Immagine news Serie A n.3 Paganini sul mercato della Juventus: "Sorloth può andare in porto. Bisogna investire"
Serie A
Immagine box news Serie A Premio Mino Favini a Matteo Silvestri: l'hanno scorso ha vinto lo Scudetto U17 con l'Empoli
Immagine box news Serie A Bove: "Mi piacerebbe tornare in Italia. Roma da Scudetto? È troppo presto"
Immagine box news Serie A Muro United per Mazraoui: Milan e Juve ci provano, ma Pochettino non vuole cederlo
Immagine box news Serie A Garbo su De Bruyne: “Con il Belgio sembra abbia dieci anni di meno. Con il Napoli…”
Immagine box news Serie A Napoli, Lorenzo Lucca è costato 35,9 milioni. Rasmus Hojlund 44 oltre a 6 di prestito
Immagine box news Serie A Tra i migliori in campo a Bruxelles, Ngoy piace da tempo al Milan. Il prezzo si alza ancora
Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Mirabelli ci ha provato per Verde: "La Juventus non voleva cederlo a titolo definitivo"
Immagine box news Serie B Avellino, il sindaco Pizza sul nuovo stadio: "Vogliamo realizzarlo, ma attendiamo la Regione"
Immagine box news Serie B Più di Inter, Milan e Juventus: Arvedi investe 54,5 milioni negli sponsor della Cremonese
Immagine box news Serie B Panchina d'Oro Serie B, trionfa Massimiliano Alvini: "Abbiamo costruito qualcosa di bellissimo"
Immagine box news Serie B Palermo, Palumbo torna in gruppo: Inzaghi valuta il ballottaggio con Hernani
Immagine box news Serie B Südtirol, Brik prolunga il contratto: accordo fino al 30 giugno 2030
Serie C
Immagine box news Serie C Pro Vercelli, scossone in panchina: la proprietà ha deciso di allontanare il vice di Bonera
Immagine box news Serie C La Serie C non ha bisogno di Ronaldinho
Immagine box news Serie C Foggia, il ds Casella: "Il mercato non è una priorità, pensiamo a prestazioni e classifica"
Immagine box news Serie C Ascoli, Tomei vince la Panchina d'Oro di Serie C: "La squadra è il fulcro di tutto"
Immagine box news Serie C Gubbio, Ernesto Salvini in pole per il ruolo di direttore sportivo: attesa per l'ufficialità
Immagine box news Serie C Fusco nel mirino della Serie B: Avellino e Cesena seguono l'attaccante della Cavese
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Belgio-Italia
Immagine box news Pronostici Pronostico Spagna-Inghilterra, è sfida per il primo posto
Immagine box news Pronostici Pronostico Belgio-Italia, missione qualificazione: gli Azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Rossettini spiega l'addio alla Roma Femminile: "Volevo alzare l'asticella, non ci siamo trovati"
Immagine box news Calcio femminile Luca Rossettini vince la Panchina d'Oro femminile: "Una grande emozione, ringrazio tutti"
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: Roma da impazzire, Juve in rimonta. Bene la Fiorentina
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 7ª giornata: la Juve batte l'Inter segnando 3 gol dall'89'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 7ª giornata: doppio derby, a Como e Inter-Juve
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "Subito un gol assurdo. Avanti, gli alibi sono per i perdenti"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una "perla di ragazzo" e un fenomeno in campo: la storia di "Magic Box" Zola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, nel numero di novembre lo speciale VAR, Kimi Antonelli e l'intervista esclusiva a Sarah Fahr
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
16 novembre 2005, la battaglia di Istanbul: Gritching finisce all'ospedale, la Svizzera ai Mondiali
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 5 difensori da svincolare: da Dragusin a Cambiaso
Sportissimo
Newsticker
07:03 Nations League amara: Belgio-Italia 4-1, qual è la vera Nazionale?
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni
13/11 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa