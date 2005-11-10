Rampulla: "Juve, serve alzare il livello. E col recupero di certi titolari..."

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla. Ed è partito da Mati Soulè: "Trovare un allenatore che valorizza le tue qualità, tecniche, fisiche e caratteriali, credo sia importante. Gasperini in questo è il top. Oggi è il migliore nel migliorare i giocatori. Cominciai da allenatore dei portieri nella Pirmavera della Juve che lui allenava e già da lì era così. Sa cosa serve per migliorare un calciatore. La qualità migliore di Gian Piero? La tattica, poi si è sempre avvalso di preparatori atletici in gamba. Sulla tattica però credo che sia un allenatore di grandissima qualità".

Milan, per Endrick fino a 60 mln da offrire al Real Madrid:

"Io investirei su di lui. Camarda? E' giovanissimo, vale la pena lavorarci sopra. Quando sei giovane hai bosogno di giocare, se giochi poi fai molta più fatica a emergere".

E la Juve dove deve investire?

"Credo che il Milan abbia qualità e una rosa per poter lottare. Credo sia difficile per lo Scudetto quest'anno. Da gennaio inizia un altro campionato. La Juve sicuramente deve alzare il livello, la media punti è bassa. Se non la alza, arriva a metà classifica. Si spera che chi arriva dagli infortuni dia qualcosa di più. Con una rosa al completo, credo possa lottare per il quarto posto".

Ekhator più forte di Woltemade?

"Me lo auguro. Il tedesco ha lasciato molti dubbi, ma da quello visto finora non è che sia il massimo".