Domenech si prende la rivincita: "Gli italiani confermano quello che si pensava di loro"
L'ex ct francese aveva duramente criticato la proposta calcistica dell'Italia durante la gara di San Siro in Nations League
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Alla fine, duole ammetterlo, Raymond Domenech ha tutto il diritto di sogghignare. Dopo la vittoria dell’Italia sulla Francia a San Siro, l’ex commissario tecnico transalpino aveva definito “sconcertante” il livello tecnico della Nazionale allenata da Roberto Mancini, attirandosi le ire anche nostre.
Il ko di Bruxelles di ieri sera, però, ha alimentato ulteriormente la verve polemica del buon Domenech, che ha voluto avere l’ultima parola e ha scritto sul proprio profilo ufficiale su X: “La Francia si qualifica logicamente. Il Belgio schiaccia gli italiani che confermano quello che si pensava di loro”.
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