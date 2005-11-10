La rivelazione Alejandro Hernández nel mirino di diversi club di A: Sassuolo e Genoa tra questi
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Simone Lorini
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Oggi alle 17:15Serie A
autore Simone Lorini
16.11.2026 17:15Serie A
Tanti club seguono il classe 2008: il terzino avrà tante scelte nella sessione di mercato di giugno
© foto di www.imagephotoagency.it
Ci sono diverse squadre di Serie A su Alejandro Manuel José Hernández Gouveia: terzino destro venezuelano classe 2008, arrivato la scorsa estate al Real Aversa, il diciottenne ha impiegato pochissimo tempo per attirare osservatori da categorie superiori. Secondo quanto riportato da SerieD24, Sassuolo, Genoa e Juve Stabia avevano iniziato a raccogliere informazioni sul giocatore, mentre Torino e Bologna avevano programmato osservazioni dal vivo.
Anche l'Avellino sulle sue tracce: il calciatore potrebbe presto arrivare tra i professionisti
Il suo nome insomma è già molto noto agli addetti ai lavori. E nelle ultime settimane alle società già accostate al venezuelano si è aggiunto anche l'Avellino, il cui direttore sportivo Mario Aiello lo ha osservato durante lo stage della Rappresentativa Serie D a Roma.
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