Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Belgio: toglietegli tutto ma non Camarda

Silvio Baldini cambia tanto rispetto alla gara contro la Francia, ad iniziare dalla porta: spazio al talento del Parma Daffara, fuori Palmisani, poi il 4-3-3 che è stata la base anche per la sfida vinta contro i francesi. L'Under 21 vede una difesa poco sperimentale, con Lulli e Bartesaghi sulle fasce, Comuzzo e Chiarodia al centro. A centrocampo capitan Lipani viene affiancato da Faticanti e Dagasso, mentre nel tridente spazio a Inacio e Cherubini sulle ali, con Camarda che sarà ancora il riferimento dell'attacco. Le formazioni ufficiali della sfida:

ITALIA (4-3-3): Daffara; Lulli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio.

A disposizione: Palmisani, Mascardi, Mane, D'Uffizi, Kouadio, Berti, Fini, Ekhator, Mannini, Amatucci, Cacciamani, Moruzzi, Zeroli, Pessina.

Allenatore: Baldini.

BELGIO (4-2-3-1): Pieklak; Noubi, Nonge, Delorge, Mbangula; Lapage, Burlet; Vermant, Sagrado, Mirisola; De Vlieger.

A disposizione: Brughmans, Vanden Driessche, De Roeve, Monamay, Van De Perre, Bassette, Fofana, Lokesa, Tytens, Duranville.

Allenatore: Swerts.