Pro Vercelli, scossone in panchina: la proprietà ha deciso di allontanare il vice di Bonera

Cambiamento inatteso nello staff della Pro Vercelli. Dopo una serie positiva di quattro partite, con due vittorie e altrettanti pareggi, il club ha deciso di interrompere il rapporto con Vincenzo Melidona, vice allenatore di Daniele Bonera e uno dei collaboratori più importanti dello staff tecnico.

La decisione è stata presa direttamente da Eric Hellemons, technical manager della società, e Dries Bousatta, technical advisor di Bridge Football Group, il gruppo che controlla la Pro Vercelli. Una scelta che, secondo quanto emerso, ha sorpreso anche i dirigenti italiani del club, messi al corrente della situazione soltanto dopo che la proprietà aveva già deciso.

L'addio arriva in un momento delicato della stagione, proprio nella settimana che porta al derby contro il Novara, una delle sfide più attese e sentite dalla squadra e dalla sua tifoseria. Una decisione maturata dunque ai vertici societari, senza che la dirigenza italiana fosse coinvolta in prima battuta. Lo riporta LaCasadiC.com