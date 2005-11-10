Napoli, il prezzo delle cessioni: per Osimhen 75 milioni, Raspadori 22 e Zanoli 5

Il Napoli ha incassato 113 milioni dalle cessioni a titolo definitivo della stagione 2025-26. È il dato che si legge nel bilancio pubblicato sul sito internet, che svela come per larga parte sia Victor Osimhen il più pagato, con 75 milioni e ben 73,2 di plusvalenza. Un'enormità, visto che il calciatore era a bilancio per un solo milione.

Gli altri

Giacomo Raspadori è andato all'Atletico Madrid per 22 milioni di euro, ma il suo valore contabile era ancora a poco più di 6. Questo significa che la plusvalenza è valsa 15,7 milioni di euro. Zanoli era a bilancio per 13 mila euro, con cessione sopra i 5 milioni e quindi tutto plusvalenza, mentre Giovanni Simeone è stato pagato 7 milioni dal Torino, con un valore contabile di 2,4 e una plusvalenza quindi di 4,6 milioni. Poi ci sono i bonus: Raspadori 2 milioni. Osimhen, Simeone e Petagna 500 mila, Ferrari e Popovic 250.

I prestiti

Ci sono altri 8,7 milioni di euro da conteggiare per i trasferimenti a titolo temporaneo. Due milioni per Noa Lang, uno e mezzo per Jesper Lindstrom e Cyril Ngonge - non proprio straordinari nella loro esperienza a Napoli - 1 milione per Lucca e Cajuste. 500 mila per Zerbin, Rafa Marin, Folorunsho e Rafa Marin, 250 mila per Obaretin e Marianucci, 100 mila per Cheddira e lo stesso Ngonge, nella sua esperienza all'Espanyol.