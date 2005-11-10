Fiorentina, Joao Mario: "Il Monza ha qualità, ma vogliamo vincere. Faremo di tutto per riuscirci"
autore
Andrea Carlino
Andrea Carlino
Oggi alle 20:19Serie A
autore Andrea Carlino
23.11.2026 20:19Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca
Poco prima del fischio d'inizio di Monza-Fiorentina, il difensore viola Joao Mario è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida e fare il punto sulla preparazione della squadra.
Come cambia l'interpretazione del tuo ruolo a seconda di chi gioca davanti a te, considerando che oggi a livello difensivo c'è da fare particolare attenzione perché affrontate Varela, uno dei migliori marcatori del campionato?
"Noi giochiamo ogni partita allo stesso modo. Sappiamo della qualità del Monza, che dispone di tanti ottimi giocatori, e dobbiamo stare attenti. Però, come detto prima, vogliamo vincere e faremo di tutto per ottenere un risultato positivo."
Altre notizie Serie A
Oggi
20:47 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Allegri: "Infortuni capitano a tutti. De Bruyne? Valutazioni dopo il 20 dicembre"
20:28 Serie ALive TMW
Live TMWDe Bruyne: "Addio al Napoli? Sto giocando al 400%. Ci sono tante cose da considerare"
20:22 Serie A
Monza, Varela: "Pressione? Meglio questa di quando devi sbloccarti. Qui sento la fiducia di tutti"
06:52 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni