A pochi minuti dal fischio d'inizio di Monza-Fiorentina, l'attaccante biancorosso Gustavo Varela è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match e raccontare il suo brillante impatto con la Serie A.

Hai segnato nove gol in 10 partite, rimanendo a secco solo nell'ultima uscita, e adesso le persone si aspettano molto da te. Come affronti mentalmente tutte queste aspettative sul fatto che tu debba segnare sempre?

"Io voglio solo dare sempre di più e penso che quella che vivo ora sia una pressione positiva, che spero di poter avere per tutto il resto del campionato. Bisogna considerare la pressione al contrario: pensate a cosa significherebbe avere il peso di essere ancora a zero gol e dover cercare a tutti i costi la prima rete. È molto meglio avere la responsabilità di fare bene in ogni partita per accontentare i tifosi e chi ci guarda da casa, piuttosto che il pensiero di non essersi ancora sbloccati. Spero di continuare ad avere questo tipo di pressione, perché significherebbe continuare a segnare".

Quanto sei grato al Monza per averti affidato la maglia numero 9 e il posto da centravanti titolare, prelevandoti dalla seconda divisione portoghese con il Benfica e dandoti l'opportunità di fare così bene in Serie A?

"Sono molto grato per la fiducia che hanno riposto in me. Dico sempre che il Monza mi ha dato una grandissima opportunità. Per un calciatore è tutto più semplice quando arrivi ogni mattina al centro sportivo e senti la fiducia dei compagni, della società e dell'allenatore: in queste condizioni rendere al meglio diventa molto più facile e spero di poter continuare su questa strada".