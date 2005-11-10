La Juventus ha ormai delineato una shortlist da cinque nomi per regalare a Luciano Spalletti quel centravanti fisico e spietato d'area di rigore invocato invano per tutta l'estate. Il prestito di Nick Woltemade dal Newcastle si è infatti rivelato un ripiego insoddisfacente - più seconda punta di raccordo e non finalizzatore - lasciando scoperto il ruolo di numero 9 puro. In cima alle preferenze tecniche resta così Alexander Sorloth, sempre più ai margini delle rotazioni di Diego Simeone all'Atletico Madrid (appena 155 minuti giocati finora) e corteggiato anche dallo Stoccarda. Tuttavia, l'elevata valutazione dei Colchoneros e la loro chiusura al prestito con diritto di riscatto rendono la pista in salita per le casse bianconere.

Varela incanta

Decisamente diversi i contorni della potenziale operazione con il Monza per Gustavo Varela, esploso in questo avvio di stagione con uno score impressionante di 11 reti in 11 partite tra Serie A e Coppa Italia. Per età (21 anni) e duttilità offensiva, il talento portoghese potrebbe convincere la dirigenza della Continassa a fare un'eccezione alla linea dell'autofinanziamento, investendo i 35-40 milioni di euro richiesti dai brianzoli. L'ostacolo principale su questo fronte è rappresentato dall'agguerrita concorrenza: sul giocatore si sono già mossi il Napoli oltre a Liverpool, Brentford, De Zerbi al Tottenham, Sunderland e al Benfica, che vanta inoltre una clausola di prelazione per pareggiare eventuali offerte.

Tre attaccanti di razza

Sullo sfondo, accanto alle piste italiane che portano ad Antonio Raimondo e a Gianluca Scamacca, torna caldissimo il profilo di Folarin Balogun. Dopo il trasferimento saltato in estate all'Everton, l'attaccante statunitense è finito ai margini del progetto tecnico del Monaco e, complice il contratto in scadenza nel giugno 2028, il club del Principato ha necessità di trovargli una sistemazione già a gennaio per evitare che il cartellino si svaluti ulteriormente a fine stagione. Per superare gli ostacoli economici e sbloccare l'affare, la Juventus valuta seriamente di giocarsi sul tavolo la carta Edon Zhegrova, esterno offensivo particolarmente gradito alla dirigenza monegasca che potrebbe trasformare la trattativa vantaggiosa per entrambe le società. Lo riferisce TuttoSport.