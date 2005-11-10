Fiorentina, Goretti: "Oulai deve abituarsi. Ci hanno messo tempo anche campioni"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:30Serie A
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23.11.2026 20:30Serie A
Il direttore tecnico dei viola parla anche del match: "Speriamo di aver capito la lezione visto l'approccio della prima dopo la scorsa sosta".
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© foto di Federico De Luca 2025
Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina, ha parlato così poco prima del match contro il Monza: "È il momento di essere concentrati, fare bene e pensare alla partita, migliorando pezzo per pezzo. Dobbiamo fare il massimo, il Monza è fatto di giovani molto interessanti come noi, bisogna stare molto attenti perché corrono più di tutti. Visto l'approccio della prima dopo la scorsa sosta, speriamo di aver capito la lezione".
Per Oulai è arrivata la svolta?
"È un ragazzo che deve abituarsi alla nostra cultura e alle nostre abitudini, ci sta mettendo voglia, va a scuola, sta imparando a mangiare... Si sta inserendo, ci sono i tempi, ci hanno messo tanto anche grandissimi campioni. L'atteggiamento con cui lo fa è apprezzabile".
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