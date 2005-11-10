Anche Moreira è rimasto stupito quando ha saputo quanto è stato pagato

degli ultimi anni, capita di scrivere di trattative che si concludono con trasferimenti da capogiro, con cifre assolutamente fuori portata per giocatori che poi, anche abbastanza spesso, non mantengono le aspettative. Non è questo il caso però di Diego Moreira, il quale è stato pagato tanto dal Milan – è il secondo giocatore più costoso nella storia del club rossonero – ma è anche colui che, assieme a Mario Gila, sta rendendo meglio.

Di quei racconti da cifre da capogiro, però, è rimasto stupefatto anche lui: «Il Milan ha pagato 50 milioni di euro per prendermi dallo Strasburgo? A dire il vero, un po' di più. Una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Non siete stati gli unici a essere sorpresi dalla cifra. C'è stato un bel trambusto sui social media, anche tra i tifosi. Il mio compito era dimostrare che il Milan ha fatto un buon affare acquistandomi. E finora, ci sto riuscendo. Se sento una pressione maggiore a causa del mio prezzo? Assolutamente no. Penso che si debba semplicemente essere pronti mentalmente e fisicamente per andare in un club del genere, a prescindere da quanto paghino. Giocare per il Milan non è cosa da poco, sai. È un onore».

L'EFFETTO DERBY

Dopo la pausa nazionali, il Milan deve trovare continuità. Moreira punta sull'effetto derby: «Sappiamo quanto sia importante una partita come il Derby, in Italia. Abbiamo imposto il nostro ritmo, il nostro gioco. Sono stato decisivo in quella partita, ma è anche merito dei miei compagni. È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria. Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio».