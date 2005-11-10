Milan pazzo di Tresoldi: il centravanti grande obiettivo rossonero per gennaio ai raggi X

Il Milan è pazzo di Tresoldi e Tresoldi è pazzo per il Milan: un matrimonio che s'ha da fare? Forse. A gennaio Gerry Cardinale ha promesso grandi investimenti per permettere a Ruben Amorim e ai suoi di continuare a volare e uno dei primi, grandi, obiettivi è il centravanti italo-tedesco del Club Brugge. Dall'altra parte il classe 2004 non ha mai nascoso il proprio amore per i colori rossoneri e di sognare fin da piccolo di giocare in quel San Siro dove qualche settimana fa si è già fatto conoscere con una tripletta in Champions ai danni dell'Inter.

Le caratteristiche di Tresoldi

Centravanti moderno, strutturato, dotato di una buona tecnica individuale e soprattutto di un notevole fiuto per il gol. Non è un caso che sia attualmente il vicecapocannoniere della Champions League, con cinque reti all'attivo, a cui si aggiungono gli otto gol realizzati in undici presenze in Jupiler Pro League. Tresoldi non ha mai nascosto di avere come punto di riferimento un bomber del calibro di Pippo Inzaghi. Il paragone, almeno per quanto riguarda l'istinto sotto porta, può essere ancora prematuro, ma l'attaccante del Brugge ha già dimostrato di saper trovare la via del gol in modi diversi. A testimoniarlo è la tripletta realizzata con la Germania Under 21 contro Malta, un vero e proprio concentrato della sua versatilità offensiva: una rete di piede, una di testa e una direttamente su punizione.

Il Milan nel destino, già sfiorato in passato

Le strade tra il Milan e Tresoldi stavano già per incontrarsi nel 2021, quando il giocatore si era recato addirittura a Casa Milan per legarsi ai rossoneri. Alla fine però alcune complicazioni fecero sfumare la trattativa e Tresoldi fece ritorno all'Hannover. Da quel momento, però, la sua è stata una crescita esponenziale tanto che per accaparrarselo da Via Aldo Rossi dovrà partire un bonifico piuttosto sostanzioso, intorno ai 40-50 milioni di euro.