Cremonese, il primo gol di Stuckler arriva da ex: "Emozionante, ma era giusto non esultare"

Il più classico dei gol, quello dell'ex. E non poteva mancare in Vicenza-Cremonese, dove David Stuckler ha trovato il suo primo gol in Serie B, segnato però al Vicenza, la squadra dove ha militato lo scorso anno - divenendone uno dei maggiori protagonisti - e con la quale ha stravinto il campionato: per i veneti, infatti, la promozione arrivo il 16 marzo, quasi due mesi prima del termine della regular season.

Nel corso della conferenza stampa di metà settimana, l'attaccante grigiorosso è tornato proprio sull'episodio: "Quando ho segnato il gol, ho provato una grande gioia, ma allo stesso tempo era giusto che mi trattenessi per rispetto dell’affetto che mi hanno trasmesso nella scorsa stagione. È stata comunque un’emozione incredibile".