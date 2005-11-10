"Non voglio essere uno di passaggio": ma De Rossi è già nel cuore dei tifosi del Genoa

"Non voglio essere uno di passaggio". Parole e musica di Daniele De Rossi pronunciate ai microfoni di Sky nel corso della presentazione del docufilm sull'Ostiamare "Radici". Affermazioni che arrivano da una persone genuina e schietta come lui, arrivato poco più di un anno fa nel Genoa e capace che creare un legame con i suoi tifosi davvero importante. Un legame che va oltre i risultati, che sono stati comunque soddisfacenti con una salvezza anticipata e 12 punti raccolti nelle ultime sei giornate, e che arriva dritto al cuore.

Quella scivolata sotto la Nord

Un filo rosso(blù) che ha iniziato ad unirsi fin dalle prime battute. A partire da quella rimonta arrivata contro il Bologna l'anno scorso quando, al 3-2 di Messias al 91', si lasciò ad andare ad un'esultanza viscerale terminata con una scivolata sotto la Gradinata Nord. "Vivo per emozioni così", aveva dichiarato nel post partita dalla pancia del "Ferraris".

Da sempre nel cuore dei tifosi

Le manifestazioni d'affetto sono proseguite nel corso di tutta la scorsa stagione con la Nord che ha intonato più volte il suo nome e anche all'inizio di quella in corso. Nonostante i risultati faticavano ad arrivare, De Rossi ha sempre sottolineato come avesse riscontrato un affetto importante da parte della piazza. Che sia allo stadio o alla festa per i 133 anni a Boccadasse o semplicemente per le vie della città. Il Genoa è nel suo cuore. E lui, DDR, è nel cuore del Genoa.