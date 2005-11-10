Reggiana, Bernardi e il mercato: "Prima di parlare, vediamo anche come arriviamo a gennaio"
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 19:49Serie C
autore Claudia Marrone
11.11.2026 19:49Serie C
Prematuri, per il dirigente, i discorsi relativi al cosiddetto calciomercato di riparazione, per il quale mancano poco meno di due mesi
TUTTOmercatoWEB
Giornata di conferenza stampa in casa Reggiana, con il Direttore Sportivo Marco Bernardi che ha parlato dopo qualche mese vissuto dietro le quinte. Tanti i temi toccati dal dirigente granata, non ultimo quello riguardante il mercato di riparazione, sul quale non si è però sbilanciato più di tanto: "Chiaro che alla sessione di gennaio ci penso, è il mio lavoro, ma per il momento è prematuro fare troppi ragionamenti, dobbiamo anche vedere come ci arriviamo".
Ricordiamo che mancano ancora circa due mesi al via delle operazioni, e ci sono ancora diverse gare da giocare. Che potrebbero cambiare diverse carte in tavola.
Altre notizie Serie C
Oggi
19:49 Serie C
Reggiana, Bernardi e il mercato: "Prima di parlare, vediamo anche come arriviamo a gennaio"
18:18 Serie CTMW
TMWNon solo Dossena: il Forlì ha preso info anche su Cassani. Più sullo sfondo, c'è Bernacci
18:04 Serie C
Atalanta U23, tegola Zanaboni: l'operazione per la lesione del crociato sembra inevitabile
17:48 Serie C
Il ritorno in campo di Ronaldinho sarà visibile anche all'estero. Grazia alla piattaforma Kick