Rivoluzione Juventus a gennaio: da Bernasconi e Udogie fino a Bakola, Carnevali fa sul serio

La Juventus non può essere soddisfatta del rendimento avuto finora e pensa già al mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Giovanni Carnevali ha in mente diversi acquisti per puntellare un organico che all'improvviso sembra incompleto, come dimostrano il 7° posto in classifica e i soli 18 punti raccolti in 11 partite. La dirigenza bianconera è quindi al lavoro.

Chi piace sul mercato

Cambiaso e Cabal non convincono del tutto e così la Juventus sta valutando l'ingaggio di un esterno sinistro. Il sogno è Alejandro Balde del Barcellona, ma la concorrenza dei top club di tutta Europa rende l'operazione, che la Vecchia Signora vorrebbe impostare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions, a dir poco complessa. Più fattibile invece arrivare a Lorenzo Bernasconi dell'Atalanta o Destiny Udogie del Tottenham: il primo è un profilo in rampa di lancio e la Dea per 25 milioni di euro potrebbe privarsene, il secondo invece è ormai una riserva di Robertson e reclama spazio.

Carnevali non dimentica il centrocampo, reparto che privo di Locatelli e Thuram sta faticando a garantire il giusto filtro. Il nome più gettonato è quello di Derryl Bakola, che però la Juventus è più facile riesca a bloccarlo in inverno per poi averlo a Torino solo in estate, versando 25-30 milioni di euro al Sassuolo. Ora serve un calciatore pronto e la candidature di Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia è sempre attuale. Spalletti invece avrebbe chiesto Zambo Anguissa, ma il Napoli non regalerà il camerunese a una diretta concorrente.