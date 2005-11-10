Cesena, Klinsmann: "Potente l'affetto che ho ricevuto in questi mesi, ora voglio tornare in campo"

Si è tenuta nella giornata di ieri la cerimonia del Premio Sportivo Nazionale La Clessidra, che viene assegnato a personalità del mondo dello sport, del calcio, del giornalismo e dell'imprenditoria sportiva che hanno raggiunto importanti traguardi a livello nazionale e internazionale. Tra i premiati (CLICCA QUI per l'elenco completo), nella cornice del Teatro Comunale di Anghiari, anche il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann, ancora ai box dopo il grave infortunio di aprile nel match contro il Palermo, dal quale è uscito con una frattura della vertebra cervicale.

Ai canali ufficiali del club bianconero, queste le sue parole: "Sono felice di essere qui oggi a ritirare il premio “La Clessidra”, insieme a numerose personalità e leggende di questo sport. È un riconoscimento importante, che desidero condividere con tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi, a partire dalla mia famiglia e da tutti i miei compagni di squadra. L’affetto che ho ricevuto da parte dei tifosi bianconeri e della città di Cesena è stato un qualcosa di estremamente potente, che non mi aspettavo in questa misura e che mi ha trasmesso una forza incredibile per affrontare i primi passi del mio percorso di riabilitazione. Trascorrere del tempo con la squadra e in città è per me sempre molto emozionante e non vedo l’ora di poter tornare ad allenarmi sul campo".