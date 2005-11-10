Roma, Endrick resta il sogno: Mourinho frena ma Ancelotti fa da sponsor. Le alternative

La Roma non perde di vista Endrick. Il talento brasiliano del Real Madrid è uno dei profili più apprezzati per rinforzare l'attacco, anche se l'operazione resta complessa. A vent'anni l'ex Palmeiras continua a ribadire di voler trovare soprattutto continuità e felicità in campo, dopo una prima parte di stagione con pochissimo spazio nonostante l'investimento da quasi 60 milioni di euro sostenuto dal club spagnolo nell'estate del 2024 e un prestito positivo al Lione nella seconda parte della passata stagione.

Il Real punta ancora su di lui

"Voglio solo giocare ed essere felice", ha ribadito recentemente Endrick, che non ha mai manifestato l'intenzione di rompere con il Real Madrid, ma non nasconde il peso di un impiego limitato. Finora ha raccolto appena quattro presenze in Liga e tre in Champions League, realizzando un gol e un assist proprio all'Olimpico contro la Roma, nella sfida che segnò la rimonta della squadra di José Mourinho. Il tecnico portoghese, riporta il Corriere dello Sport, continua a credere fortemente nelle sue qualità e ha chiesto alla società di trattenerlo, convinto che possa diventare decisivo nella seconda parte della stagione. Per questo motivo, l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, formula gradita ai giallorossi, viene valutata con grande prudenza dal Real.

Le alternative sul taccuino di Gasp

Intorno al giocatore, però, c'è chi spinge verso un'esperienza nella Capitale. L'atmosfera vissuta all'Olimpico lo ha colpito, così come i racconti ricevuti da Carlo Ancelotti e dai compagni Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Wesley. Nel frattempo la Roma continua a lavorare anche su altri obiettivi: restano vivi i nomi di Jamie Leweling dello Stoccarda, Luiz Henrique dello Zenit, Samuel Lino del Flamengo, Rodrigo Riquelme del Betis e Jamie Bynoe-Gittens, seguito anche dal Napoli, mentre per Kvernadze del Frosinone la concorrenza è destinata ad aumentare. Oltre a un esterno offensivo, Gasperini attende anche un terzino sinistro per completare una rosa che considera ancora incompleta.