Le riflessioni della Juve su Licina: far cassa a gennaio coi soldi della Bundes?

Otto presenze, un gol e un assist in Serie B, una gara con rete in Coppa Italia, dopo una partenza show si è rallentata la corsa verticale verso gloria e successo di Adin Licina. Il trequartista di proprietà della Juventus, preso a parametro zero dal Bayern Monaco, resta comunque un calciatore seguito e monitorato da numerose società sul mercato. Soprattutto in Germania dove i club riescono ad andar oltre a un momento, alle prestazioni recenti, dove si cerca di guardare anche e soprattutto in prospettiva.

Certo è che dopo una partenza a gas aperto alla prima stagione in Serie B, il 2007 di Landshut ha interrotto la serie di ottime prestazioni, complice anche la stagione difficilissima della Cremonese dove è in prestito. Resta il talento, resta però anche il momento, ma il tedesco di proprietà della Juventus ha comunque la fila alla cassa. Di recente ha vinto anche il Premio Gianluca Vialli come miglior talento della Serie B.

Cosa vorrà fare la Vecchia Signora? Tra le ipotesi c'è anche quella di far cassa facendo un'importante plusvalenza, avendo preso come detto Licina a zero dalla Baviera. Un rischio d'impresa, però, perché se ora potrebbe fruttare una cifra tra i 10 e i 20 milioni (non sono state fissate richieste o fatte offerte), presto potrebbe valere chiaramente di più. Lo sa bene il RB Lipsia, ma anche il Borussia Dortmund, due società che sarebbero già pronte a fare un investimento. Per gennaio...