Benevento, Siatounis: "I tanti contratti triennali? Vigorito vuole la A entro il 2029"

Come si legge sul portale calciobenevento.it, il centrocampista del Benevento Antonis Siatounis è intervenuto in una trasmissione web su un portale greco, non solo per parlare del suo futuro, ma anche per fare un punto in merito alla compagine sannita.

La società non si nasconde, c'è voglia di Serie A.

Il club, senza alcun dubbio, sta puntando alla Serie A: "Il presidente Vigorito ha grandi ambizioni: vuole raggiungere la Serie A entro i prossimi tre anni. Ecco perché i nuovi giocatori arrivati in estate, circa undici o dodici trasferimenti, se non sbaglio, hanno firmato contratti triennali fino al 2029. E dato che il Benevento mi sta dando l’opportunità di giocare e affermarmi in questa categoria, spero di riuscire a conquistare la promozione in Serie A già quest’anno con questa maglia. Vedo un grande potenziale nella squadra, abbiamo un ottimo gruppo e una forte identità in campo. Credo che forse potremmo farcela, ma non vogliamo illuderci troppo.

Al momento, nessuna possibilità di ritorno in patria.

E sulla possibilità di un ritorno in Grecia: "Finché sono in Italia, il mio obiettivo è la Serie A e la promozione con il Benevento. Non ho ricevuto offerte da Olympiacos, Panathinaikos, AEK, PAOK o altre squadre greche, quindi al momento non sto pensando a un ritorno in patria. Poi, se a un certo punto dovesse arrivare una proposta da una squadra greca, naturalmente sarei disposto ad ascoltarla".