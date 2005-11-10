Roma, che numeri in attacco: il confronto con la passata stagione è incredibile

La Roma continua a stupire per qualità del gioco e soprattutto per la propria capacità offensiva. I giallorossi, con 31 reti realizzate, vantano attualmente il miglior attacco della Serie A, a cui si aggiungono anche i 10 gol messi a segno in Champions League.

Roma, che numeri in attacco: il confronto con le prime 15 partite della scorsa stagione

Numeri praticamente imparagonabili rispetto a quelli registrati dalla Roma nell’avvio della passata stagione, quando proprio il reparto offensivo rappresentava probabilmente uno dei principali punti deboli della squadra. Nelle prime 11 giornate di Serie A e nelle prime quattro gare di Europa League, infatti, i giallorossi avevano realizzato appena 17 reti complessive: 12 in campionato e cinque in Europa.

Roma, non solo Malen: 14 giocatori sono andati in gol

Gran parte del merito passa inevitabilmente dai piedi di Donyell Malen, autentico trascinatore della squadra con 12 gol realizzati. L'olandese, però, non è l'unica arma a disposizione di Gasperini. Un altro dato significativo riguarda infatti la distribuzione delle reti: sono ben 14 i giocatori giallorossi ad aver trovato la via del gol in questa stagione, tra cui addirittura sei difensori. Anche qui il confronto con il passato evidenzia un divario significativo: a parità di partite disputate, nella scorsa stagione erano stati appena 10 i giocatori giallorossi a trovare la rete.