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Endrick più Roma che Milan, non solo perché è Atleta di Cristo. Il brasiliano ai raggi X

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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 07:10Serie A
12.11.2026 07:10Serie A
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Dopo essere stato cercato in estate, i giallorossi potrebbero tornare alla carica a gennaio per il brasiliano in uscita dal Real Madrid
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Le misure delle porte dell'Olimpico le ha già testate, con quel gol pesantissimo che ha permesso al Real Madrid di pareggiare prima che Rudiger completasse la rimonta in Champions League ai danni della Roma. Ora Gian Piero Gasperini e il club capitolino sperano che Endrick possa tornare a gonfiarle quelle stesse porte, ma questa volta con la maglia giallorosso addosso. E' lui uno dei primi obiettivi per il mercato di gennaio, con la Roma pronta ad inserirsi e a sfruttare il malcontento di Endrick, finora impiegato per soli 141 minuti in stagione tra tutte le competizioni.

Le caratteristiche di Endrick

Attaccante mancino, Endrick fa della rapidità e dell'imprevedibilità le sue armi migliori. Accelerazioni brucianti, cambi di direzione e un baricentro basso gli consentono di proteggere il pallone, mantenere l'equilibrio e liberarsi per la conclusione anche negli spazi più stretti. Per sfruttarne appieno il potenziale, è fondamentale tenerlo vicino alla porta, evitando di relegarlo stabilmente sulla fascia con compiti prevalentemente di cross. Le sue qualità, infatti, emergono soprattutto quando può puntare la difesa, creare superiorità e cercare direttamente la via del gol. Quest'anno, nonostante lo scarsissimo impiego, ha già segnato un gol e un assist mentre l'anno scorso con la maglia del Lione è andato a segno per otto volte con altrettanti assist in appena 21 partite stagionali.

Un interesse che parte dall'estate. Ma occhio al Milan

L'interesse per Endrick da parte della Roma parte da lontano visto che già questa estate la dirigenza lo aveva messo tra gli obiettivi per completare l'attacco. Alla fine a prevalere fu la volontà di Mourinho e dello stesso calciatore, che sperava di ritagliarsi il giusto spazio con il nuovo corso del tecnico portoghese. Le cose non sono andate come sperate, tanto che nelle ultime ore è stato lo stesso calciatore, senza troppi giri di parole, a dirsi frustrato per la sua attuale situazione. "Voglio giocare, devo fare evolvere la mia carriera" ha detto il classe 2006 dal ritiro del Brasile, aggiungendo: "Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio". Proprio questa sua fede potrebbe allontanare il Milan, dato che nelle ultime ore si vocifera come Endrick non vorrebbe unirsi ad una squadra che ha il Diavolo come simbolo.

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