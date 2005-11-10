Per Gabellini la ghiotta occasione della Serie B? Il gioiellino del Torino piace all'Avellino

Occhio sempre vigile sul mercato, e occhio sempre attento ai giovani. Intanto che la squadra viaggia a un buon ritmo, ed è arrivata alla sosta con l'ottimo pareggio maturato a Benevento, la dirigenza dell'Avellino è lavoro per il mercato di gennaio, che - come spesso accade in Irpinia - non guarda solo all'immediato ma anche al futuro. Ecco perché si dà importanza ai giovani. Nel mirino dei biancoverdi, stando a quanto riferisce sportchannel214, c'è Tommaso Gabellini, centravanti classe 2006 di proprietà del Torino.

Al momento attuale il calciatore è in prestito al Forlì, ma non è da escludere che già a gennaio la categoria faccia la differenza; presentandosi la ghiotta occasione, potrebbero esserci sviluppi. In caso contrario, il nuovo assalto partirà a giugno.