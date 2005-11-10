Dal retroscena Tavecchio al caso Firenze, Zazzaroni spiega com' è cambiato il peso della Juventus

C’è un momento in cui la cronaca di una partita va oltre il rettangolo di giuoco e diventa riflessione storica, quasi antropologica, sugli equilibri del nostro calcio.

È accaduto nel corso del podcast Numer1, dove Ivan Zazzaroni ha acceso i riflettori su un tema destinato a far discutere a lungo, il peso specifico della Juventus nelle stanze dei bottoni della Serie A.

Lo spunto nasce dall’ennesimo fine settimana ad alta tensione arbitrale, a Firenze, il mancato fischio di Andrea Colombo su un episodio in area viola ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente bianconero.

Un rigore che, secondo il direttore del Corriere dello Sport, "c’era per quasi tutti, tranne che per il direttore di gara".

Ma è proprio partendo da questa svista tecnica che Zazzaroni allarga l’orizzonte, trasformando l’analisi del singolo episodio in una sentenza destinata a far rumore.

"La Juventus non esiste più, cioè il concetto di Juventus non esiste più", ha affermato il giornalista, fotografando quella che ritiene una mutazione genetica e politica ormai compiuta, per decenni, nel dibattito calcistico italiano, il club torinese ha rappresentato l’emblema del potere dominante, l’istituzione capace di orientare gli umori e di godere, secondo le accuse storiche dei rivali, di una certa sudditanza psicologica.

Oggi, invece, lo scenario appare completamente ribaltato.

A sostegno della sua tesi, Zazzaroni ha rispolverato un retroscena datato 2017, già riportato in passato da un’altra firma storica come Italo Cucci.

All’alba della rivoluzione tecnologica nel nostro campionato, l’allora presidente federale Carlo Tavecchio si sarebbe lasciato sfuggire una confidenza destinata a fare epoca, il VAR veniva introdotto anche per arginare quella percepita egemonia arbitrale dei bianconeri. "Ci attaccarono quando la raccontammo, ha ricordato Zazzaroni, ma era la pura verità".

Il paradosso, secondo l’analisi del direttore, si consuma proprio oggi, a quasi dieci anni di distanza da quella svolta, con l’occhio elettronico in cabina di regia o senza, la musica per Madama non cambia, anzi suona decisamente stonata rispetto al passato. "Oggi la Juventus i rigori non li ha né col VAR né senza VAR", ha sottolineato con amara ironia, tracciando una linea netta tra ciò che è stato e ciò che è.

Il messaggio finale rivolto all’ambiente juventino suona come un invito al realismo, quasi una presa d’atto definitiva di un’era tramontata, al di là dei risultati del campo e delle ambizioni sportive, per Zazzaroni la Signora ha perso la sua aura di intoccabilità.

Nel nuovo calcio italiano, fatto di equilibri più fluidi e di un potere decisamente più frammentato, la vecchia Juventus, quella che incuteva timore reverenziale prima ancora del fischio d’inizio, appartiene ormai soltanto ai libri di storia.