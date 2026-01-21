Mourinho avvisa Parma, Roma e... Juventus: Schjelderup non è un esubero del Benfica

Questa sera il Benfica si presenta sul campo della Juventus per la partita valevole per la 7^ giornata della Fase Campionato di Champions League. E nella scelta degli uomini da mandare in campo dal primo minuto per la sfida, emerge anche un messaggio rivolto alle ammiratrici sul mercato da parte di Mourinho per un giocatore seguito anche in Serie A.

Il profilo in questione è quello di Andreas Schjelderup (21 anni), talentuoso centrocampista offensivo norvegese classe 2004 che in questa finestra di trasferimenti di gennaio è stato accostato a più di una squadra del nostro campionato. Su di lui c'è soprattutto il Parma, ma il profilo di Schjelderup è emerso anche all'interno di indiscrezioni di mercato che lo collegano a un possibile passaggio nella Roma o nella Juventus, proprio l'avversaria di serata. Tutte queste squadre però sono avvisate: Mourinho lo vede come ingranaggio essenziale del suo Benfica, non come un elemento di troppo o un esubero. In questi primi mesi a Lisbona, Schjelderup ha raccolto nel complesso 23 presenze e 2 gol tra le varie competizioni, per un totale di 1045 minuti in campo.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Benfica.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.