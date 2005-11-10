La moviola di Cesari per Fiorentina-Juve: "Manca rigore su Joao Mario, gol di Bremer regolare"

La sfida fra Fiorentina e Juventus, terminata 2-2 allo stadio Franchi, ha fatto discutere per qualche episodio sia da un lato che dall'altro. L'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato alcuni episodi chiave dal punto di vista arbitrale dagli studi di "Pressing", su Canale 5. Al 39' tocco sospetto di Viery sul tiro di Kolo Muani: "Intervento perfettamente consentito dal regolamento, braccia dietro la schiena", spiega inizialmente.

Gli episodi di Fiorentina-Juventus analizzati da Cesari

Al 50' ammonito Oulai: "Queste proteste non si possono fare, protesta molto evidente". Un minuto dopo Oulai mette giù Douglas Luiz e rischia il secondo giallo: "Spalletti se la ride, forse ci poteva essere qualcosa di più di un fallo normale. Meritava il secondo giallo? Dall'immagine larga non è un'azione potenzialmente pericolosa. Derubrichiamo la SPA. Colombo è molto vicino, ha forse una sensazione migliore della nostra".

Sul gol di Bremer con tocco di spalla (o braccio?): "Bremer non festeggia molto, sembra preoccupato da quello che succede. Vista dal live è assolutamente impossibile da giudicare. Dopo averla vista e rivista, la mia sensazione è che sia regolare: non la tocca dopo la manica della maglietta, ma prima".

Sulle proteste della Juventus per un tocco di braccio di Joao Mario: "Non parliamo proprio di pallone inaspettato: ha tutto il tempo di poter vedere ed ha una postura completamente errata. Non è questa la postura da usare per un pallone che ti arriva da quella posizione, dunque è un tocco di braccio punibile con il rigore. La domanda è: perché il VAR non ha chiamato Colombo per far vedere l'immagine che chiarisce tutto?". Sul gol annullato a Dragusin: "C'è poco da dire: Dragusin spinge con entrambe le mani l'avversario".

La moviola su Inter-Como

Cesari analizza poi la sfida vinta dall'Inter contro il Como, a partire dal rigore chiesto dalla squadra di Fabregas al 25': "Spinta di Spence su Baturina. Pallone altissimo, non c'è possibilità per il giocatore del Como di prendere il pallone. Fesseria mettere le mani della schiena? Fesseria sì, assolutamente, perché Baturina non ha nessuna possibilità di prendere il pallone. Sciocchezza, ingenuità di Spence, perché queste cose possono costarti tantissimo, ma secondo me la spinta è molto leggera quindi dico solo che ha rischiato, non che fosse da rigore. Probabilmente il direttore di gara non ha neanche visto, vede la traiettoria del pallone e non guarda il contatto fra i giocatori".

Al 22' manca un giallo a Barella: "Azione potenzialmente pericolosa. Barella è superato da Kempf, il pallone sarebbe rimasto al giocatore del Como, intervento in ritardo, giallo facile".