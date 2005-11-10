Mauro sulla Juventus: "Come fai ad essere cattivo con Koopmeiners e Douglas Luiz?"

Dagli studi di "Pressing" su Canale 5 l'ex centrocampista della Juventus, Massimo Mauro, ha commentato il momento dei bianconeri ed il pareggio contro la Fiorentina. Mauro ha fatto notare come la squadra di Spalletti non abbia capitalizzato al meglio il momento migliore avuto nel corso della partita.

Le parole di Massimo Mauro sulla Juventus

Di seguito le sue dichiarazioni: "Quando gioca bene non riesce a fare gol. Nel primo tempo, nell'ultima mezz'ora, la Juve ha fatto una grande partita. Kolo Muani ha giocato veramente bene. In quel caso però una grande squadra porta a casa il risultato e poi nel secondo tempo lo gestisce. Evidentemente, fisicamente poi il secondo tempo la squadra non ha retto. La Fiorentina alla fine meritava. Solo un paperone di De Gea ha consentito alla Juventus di pareggiare".

Poi fa notare: "Fatemi aggiungere che la Juve è anche sfortunata. Ci sono episodi per i quali i meriti che ci sono non le vengono poi riconosciuti. Sono d'accordo sul fatto che Vicario abbia fatto delle parate importantissime, ma con al Fiorentina per me ha delle responsabilità sul secondo gol subito (da Njie, n.d.r.). Se fosse stato un metro più avanti quella palla l'avrebbe bloccata. Il portiere deve parare, come ha fatto comunque Vicario: non dico sia un grave errore, ma che poteva porre rimedio".

E sulle caratteristiche dei giocatori: "Con giocatori come Zhegrova, Woltemade, Douglas Luiz: come fai ad essere cattivo? Anche Koopmeiners: ha calciato in quel modo in Europa League, stasera ha avuto due palloni e sembrava me, che ero lento... Per fare squadre che vincono devi comprare certe caratteristiche, l'allenatore non può trasformare i giocatori ".