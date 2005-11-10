No, questa Lazio non è un bluff. Ormai neanche un pari a Napoli fa felici Isaksen & Co.

Ad agosto, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, nessuno avrebbe scommesso sulla Lazio e su Gennaro Gattuso, che invece sono arrivati alla sosta di novembre da primi in classifica. In molti sono convinti del fatto che i biancocelesti non potranno reggere per tutta la stagione a questi ritmi, ma più passano le giornate e più gli addetti ai lavori cominciano a ricredersi davanti all'evidenza dei fatti.

L'atteggiamento fa paura

La Lazio è andata a Napoli con l'intento di dominare la squadra di Allegri e fare la partita, nonostante sulla carta i valori obbligassero a considerare i partenopei come favoriti. Ciò che impressiona è la convinzione e la ferocia nelle pressioni, il modo in cui vanno a prendere alti gli avversari senza paura e con la fiducia di chi sa di potersela giocare con chiunque, nonostante il tecnico ricordi sempre che l'obiettivo è la salvezza.

La Lazio non è un bluff

La squadra biancoceleste però non può più nascondersi e le parole dei protagonisti lo testimoniano. Isaksen ha spiegato di avere fame e di non essere contento del pari, Mandas si è rammaricato per l'unico punto ottenuto al Maradona e infine Lazzari ha sottolineato come Gattuso sia "un fenomeno". È ancora prestissimo, ma a Formello cominciano davvero a credere nel sogno Scudetto.