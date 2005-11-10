Chivu dopo il 2-0 contro il Como: "Abbiamo dei valori comuni e dovevamo solo ritrovarli"

Mister Cristian Chivu, intervistato da Inter Tv dopo la vittoria per 2-0 col Como, ha esaltato la prestazione convincente dei suoi nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del tecnico romeno.

L'analisi di Chivu

"Siamo stati bravi a reagire dopo il derby, a ritrovare intensità, compattezza, un pensiero comune che forse ci era mancato in avvio di stagione. Abbiamo dei valori comuni e dovevamo solo ritrovarli", ha esordito Chivu.

Sui tanti impegni stagionali della Beneamata, l'allenatore ha poi aggiunto: "Nove partite in 27 giorni non sono mai semplici da gestire, speriamo di recuperare gli infortunati e che dopo la sosta siano di nuovo tutti a disposizione".