Chivu dopo il 2-0 contro il Como: "Abbiamo dei valori comuni e dovevamo solo ritrovarli"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 09:08Serie A
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09.11.2026 09:08Serie A
L'analisi del tecnico nerazzurro sulla vittoria per 2-0 contro il Como nell'undicesima giornata di Serie A, con reti di Pio e Thuram.
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Mister Cristian Chivu, intervistato da Inter Tv dopo la vittoria per 2-0 col Como, ha esaltato la prestazione convincente dei suoi nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del tecnico romeno.
L'analisi di Chivu
"Siamo stati bravi a reagire dopo il derby, a ritrovare intensità, compattezza, un pensiero comune che forse ci era mancato in avvio di stagione. Abbiamo dei valori comuni e dovevamo solo ritrovarli", ha esordito Chivu.
Sui tanti impegni stagionali della Beneamata, l'allenatore ha poi aggiunto: "Nove partite in 27 giorni non sono mai semplici da gestire, speriamo di recuperare gli infortunati e che dopo la sosta siano di nuovo tutti a disposizione".
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