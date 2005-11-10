Un solo vero episodio da moviola in Venezia-Bologna, partita arbitrata da Andrea Colombo della sezione di Como.

Parliamo del gol annullato a Redouane Halhal che al 14' aveva segnato di testa dagli sviluppi di corner. Lunghissimo check che ha evidenziato alla fine il fuorigioco di Kike Perez nel momento in cui riceve palla, se pur in modo fortuito, da Yeboah. Ricordiamo che in questi casi la volontarietà o meno in questo tipo di contatti non conta.

Perché ci è voluto tanto per annullare il gol di Halhal

Il motivo per cui ci sono voluti quasi sei minuti per determinare il fuorigioco è dato dal problema col collegamento con Lissone: l'arbitro non riusciva a sentire ciò che gli veniva detto dalla sala VAR. Solo una volta ripristinato il problema, è arrivata l'indicazione che ha portato all'annullamento della rete. Per il resto una buona conduzione di gara del direttore di gara, bravo anche a gestire.