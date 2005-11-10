Verso Padova-Vicenza, gli ultras biancoscudati: "Derby mutilato? No grazie"
Tommaso Maschio
"Derby mutilato? No, grazie". Si intitola così il comunicato degli Ultras Padova in vista della sfida contro il Vicenza in programma il prossimo 5 dicembre nel quale si contesta il probabile divieto di trasferta ai berici. Se confermata l'assenza dei tifosi biancorossi all'Euganeo i tifosi del biancoscudati sono pronti a non entrare in curva.
Derby mutilato? No grazie. Pronti a non entrare in Curva
"Si avvicina l’atteso derby tra Padova e Vicenza ma appare già delineato il divieto di trasferta per i tifosi ospiti. Da mesi assistiamo settimanalmente a squallidi teatrini istituzionali: divieti decisi all’ultimo minuto con motivazioni tardive o carenti, udienze di ricorso fissate a partite già giocate e tifosi trattati costantemente come una seccatura da estirpare invece che come componente centrale e viva del calcio. Il derby rischia di trasformarsi nell’ennesima triste puntata.
Per questi motivi comunichiamo a tutti che, qualora venisse confermato il divieto di trasferta ai tifosi ospiti, non entreremo allo stadio, lasciando deserta la Curva.
Il derby non può essere svuotato della sua essenza e di certo non può assumere la valenza di una partitella parrocchiale.
Invitiamo ogni tifoso Biancoscudato, di qualunque settore, a fare altrettanto. La libertà del singolo tifoso di muoversi nel territorio nazionale per seguire i propri colori, in casa come in trasferta, vale più di qualsiasi incontro calcistico. Martedì 01/12 alle 21.00 si terrà una riunione generale in Favelas alla quale chiediamo infine a tutti di partecipare. Muoviamoci da comunità e con iniziative concrete, meritiamo molto di più di un derby mutilato.