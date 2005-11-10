Il Manchester United si tutela sul futuro di Bruno Fernandes, dopo le tante voci legate al futuro del suo capitano, finito nel mirino tra le altre anche di Juventus e Milan. La società inglese ha esercitato l'opzione per il prolungamento di dodici mesi del contratto del centrocampista portoghese, il cui precedente accordo sarebbe scaduto al termine della stagione in corso. Il capitano dei Red Devils è dunque ora legato al club di Old Trafford fino al giugno del 2028. Una mossa strategica da parte della dirigenza, che impedisce così alle società interessate di sottoporre al giocatore una proposta di precontratto già a partire dal prossimo gennaio.

Manchester United, i discorsi per un nuovo contratto sono rimandati

Come riportato da Sky Sports UK, il Manchester United ha avviato già durante la scorsa estate le trattative con l'entourage di Bruno Fernandes per un nuovo accordo. Entrambe le parti, tuttavia, avrebbero convenuto sull'opportunità di riprendere i dialoghi in un secondo momento, concentrando adesso tutte le energie sul miglioramento dei risultati sportivi della squadra di Mauricio Pochettino. L'attivazione della clausola permette dunque alla società inglese di guadagnare tempo e affrontare con maggiore serenità le future negoziazioni con il proprio capitano.