Il presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino nella giornata di oggi è tornato a parlare del nuovo stadio che dovrà sorgere nella città campana e che è al centro di un dibattito acceso fra la proprietà e l'Amministrazione Comunale: “L’avvocato e i nostri tecnici ci stanno lavorando e la prossima settimana daremo tutte le risposte al Sindaco e al Comune, anche se molte di queste erano già contemplate in quella che è la norma della legge stadi, ma noi cercheremo di fare chiarezza al 100% su quelle che sono le loro richieste. - prosegue il presidente irpino come riportato da Tuttoavellino.it - Noi abbiamo consegnato quello che dovevamo, nella conferenza stampa fatta, per far capire che un progetto c'è, in modo che tutti sanno che noi non parliamo tanto per. Siamo pronti ad andare incontro al Comune, a parlarne, senza forzare alcun tipo di normativa".

Classifica fa piacere, ma la Serie B è piena di insidie

Infine D’Agostino si sofferma sulla buona classifica della squadra: “Non diciamo nulla, ma ovviamente fa piacere guardarla, il campionato di Serie B è però pieno di insidie e ora ci attenderà una trasferta importantissima. Non bisogna montarsi la testa e camminare con umiltà. Poi sappiamo che abbiamo le qualità per far bene, ma per ora voliamo bassi".