La Lazio si appresta ad affrontare la trasferta in casa del Torino. Nella vigilia del match ha parlato il tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso, che si è soffermato a commentare anche l'annuncio fatto di tifosi, che torneranno all'Olimpico per il mese di dicembre. Ecco di seguito le parole dell'allenatore (clicca qui per leggere la conferenza integrale).

Le parole di Gattuso in conferenza stampa

Che reazione ha avuto la squadra e il gruppo alla scelta dei tifosi?

"Per me è motivo di orgoglio, prima però complimenti a tutti coloro che hanno scelto di esserci prima. Abbiamo toccato con mano cosa significa avere il tifo organizzato al nostro fianco in trasferta, è una componente importante. Dovremo essere bravi noi col nostro atteggiamento, sogno un Olimpico da 50-60 mila persone fin dal primo giorno che sono qui. Sarà una cosa nuova per noi, ma dovremo farci trovare pronti. Prima dobbiamo pensare al Torino, è una squadra fastidiosa che ti viene addosso e parte forte. Domani ci sarà da battagliare a livello sportivo".

Dopo il ritorno dei tifosi allo stadio e la classifica, qual è il sogno che vuole realizzare nelle prossime settimane?

"Riuscire a continuare così, di essere bravi a perdere meno giocatori possibili perché è quello che secondo me fa la differenza. Avere tutti a disposizione e l'imbarazzo della scelta, queste sono le cose che mi auguro possano andare per il meglio".

Senza Sutalo è calata la qualità in palleggio della difesa. Questo inciderà nella scelta tra Doekhi e Diogo Leite?

"Sono due giocatori di valore con caratteristiche diverse, Sutalo è un giocatore che giocava nell'Ajax con molto palleggio ed è diverso dagli altri centrali che abbiamo. Non penso che il problema più grande col Lecce sia stato il palleggio dei centrali, ma la lentezza in primo possesso e la poca ampiezza ritrovata. Siamo cresciuti nel secondo tempo e lo sviluppo del gioco è stato molto più fluido".