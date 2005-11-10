Risultato finale: Venezia-Bologna 0-0

È terminata la sfida dello stadio Penzo fra il Venezia di Davide Nicola e il Bologna di Raffaele Palladino. Finisce 0-0 nonostante tante emozioni e chance sprcat Ecco di seguito le pagelle dei giocatori scesi in campo e dei due allenatori, con i giudizi della nostra redazione.

LE PAGELLE DEL VENEZIA (di Daniele Najjar)

Stankovic 7,5 - Un gatto su Casale, bravo e fortunato su Theate, poi su Pobega e Piccoli è strepitoso. La solita certezza.

Halhal 6,5- Che sfortuna, questo ragazzo: primo gol in A annullato per un fuorigioco di altri. La cresci

Moreno 6,5 - Ottimo su palloni aerei e in marcatura, alza bandiera bianca per un problema fisico. (Dal 76' Bella-Kotchap 5 - Entra bene, ma commette dopo poco un liscio che poteva costare carissimo).

Juan Jesus 6- Leader difensivo, si fa sentire dietro e va ad un passo dal gol del vantaggio: palo. Mezzo voto in meno per l'episodio nel finale: sorpreso dall'errore di Bella-Kotchap, non mette una pezza e rischia grosso anche lui su Pobega.

Hainaut 6,5 - Fra i migliori in campo: fresco di rinnovo, porta corsa in quantità, gioco aereo e spinta.

Kike Perez 6 - Presente, scossa continua del Venezia, esce stremato. (Dal 76' Dagasso s.v.).

Sohm 6 - Un po' macchinoso quando deve far girare la palla, si sente di più in copertura.

Busio 5,5 - Un bello strappo dei suoi nel primo tempo e poco più, un po' a rilento nel cercare di verticalizzare l'azione, sta recuperando il miglior ritmo partita. (Dal 55' Helgason 6,5 Rincorre tutti, quanto può nell'ultima mezzora. Mette un buon pallone da cui arriva il palo di Juan Jesus e impegna Skorupski).

Haps 6- Buona spinta a sinistra, dove tiene a bada Zortea e spinge. Va anche vicino al gol, gli manca precisione nella scelta finale.

Yeboah 4,5 - Ha bisogno di sbloccarsi e si vede: sul regalo di Skorupski perde tanto tempo a decidere cosa fare e lo fa male. Voglioso, ma frenetico. (Dal 70' Rrahmani 6- Ha una voglia matta di far vedere di meritare più spazio: prova un paio di buoni spunti, manda in porta Lauberbach).

Adams 5,5- Positivo il primo tempo soprattutto nella rifinitura per i compagni, manda in porta Yeboah e Kike Perez. Ancora carente sulle potenziali palle gol, come quella che colpisce male di testa e nella ripresa non si vedee(Dal 70' Lauberbach 5,5 - Male su un diagonale debole, sul quale poteva fare decisamente meglio).

Allenatore: Davide Nicola 6,5 - Il primo pareggio è la sintesi di quello che chiedeva alla vigilia: se le cose vanno male oggi la sua squadra non si perde d'animo nella sofferenza. Un punto che smuove la classifica, ora un calendario meno tremendo.

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LE PAGELLE DEL BOLOGNA (A cura di Pietro Celeste)

Skorupski 6,5 - Apre la serata distendendosi sul mancino di Yeboah. Mette una pezza a un suo errore e anticipa la traiettoria di Kike Perez.

Vitik 5,5 - Spiana una ripartenza, toppando la preventiva. Si fa saltare secco da Busio, con giallo annesso. Dal 46' Darmian 6 - Stabile e posizionale. Una garanzia.

Casale 6,5 - Passa dall'essere trainato a dover trainare il reparto. A centimetri dal vantaggio, frena una possibile ripartenza insidiosa.

Theate 6,5 - Bersagliato fin da subito con diverse palle in profondità. Chiude con tranquillità e luciidtà.

Zortea 5,5 - Perde il duello con Haps per corsa e supporto alla manovra.

Pobega 5,5 - Partita vacua fino al cambio preannunciato, in cui scippa la sfera in area di rigore ma trova un Stankovic miracoloso. Dal 87' Libra s.v.

Ferguson 6 - Macina chilometri seppur in maniera più silenziosa. Pennella sulla testa di Casale.

Alhassane 6 - La sua miglior prova da quando è qui a Bologna. Gli si imputava una scarsa qualità oltre la metacampo, ma oggi mette diversi palloni interessanti al centro.

Bernardeschi 5 - Il meno servito nel primo tempo, un dato in controtendenza con quanto siamo noti a vederlo. Mai uno spunto. Dal 56' Orsolini 5 - Cambia l'interprete, non la sostanza. Irriconoscibile.

Odgaard 5,5 - Una partita scorbutica, specie per chi, il "nove" lo fa solo in via eccezionale. Dal 66' Piccoli 6 - Riempie l'area, presente sulla ribattuta di Stankovic, seppur graziandolo.

Mbangula 5,5 - Hainaut lo francobolla. Riceve sempre spalle alla porta, a patto venga servito. Si mette in proprio, apprezzabile solo l'intento. Dal 56' Cambiaghi 5,5 - Le frecce di cui ha parlato Palladino oggi non ci sono state nella ripresa.

Allenatore: Palladino 5 - Sembrava aver cambiato volto al Bologna, ma i due punti con Udinese e Venezia gli fanno fare un passo indietro. Male sotto ogni punti di vista: occasioni e approccio in primis.