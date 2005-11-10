Venezia-Bologna 0-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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27.11.2026 22:59Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno (31’ st Bella-Kotchap), Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez (31’ st Dagasso), Sohm, Busio (13’ st Helgason), Haps; Yeboah (25’ st Rrahmani), Adams (25’ st Lauberbach). Allenatore: Nicola
Bologna (3-4-3): Skorupski; Vitik (1’ st Darmian), Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega (44’ st Libra), Alhassane; Bernardeschi (11’ st Orsolini), Odgaard (21’ st Piccoli), Mbangula (11’ st Cambiaghi). Allenatore: Palladino
Arbitro: Colombo
Ammoniti: Juan Jesus (V), Zortea (B), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V)
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