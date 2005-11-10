“Prima di tutto voglio ringraziare Bucchi per quello che ci ha dato in questi due anni e per l’uomo che è. Ci ha fatto molto male doverci separare, ma il calcio ha delle regole non scritte che vanno in qualche modo affrontate”. Il presidente dell’Arezzo Guglielmo Manzo ha parlato così dell’esonero del tecnico della promozione arrivata dopo il turno infrasettimanale: “La scelta è stata dolorosissima però bisognava, come ho spiegato a lui, che ampiamente ha capito dare una svolta a questo.- prosegue il numero uno amaranto - Almeno speriamo di aver fatto la cosa giusta, siamo convinti di aver fatto quello che era giusto fare in questo momento”.

Caserta mi è sempre piaciuto. Lo volevo due anni fa

Il presidente poi spiega la scelta di affidare la panchina a Fabio Caserta: “Mi è sempre piaciuto come allenatore e due anni fa provammo a portarlo qui da noi, ma ovviamente lui voleva continuare a mantenere la Serie B. - prosegue Manzo come riporta Pianetaserieb.it - Questa volta abbiamo alzato il telefono e in dieci secondi ci siamo messi d’accordo perché la volontà di fare un percorso assieme era tanta. È stata l’unica telefonata che abbiamo fatto”.

Mercato? Metteremo le mani dove serve

Infine il presidente si sofferma sul mercato di gennaio senza sbilanciarsi troppo: “Con il direttore sono settimane che facciamo i piani per quanto riguarda il discorso di rinforzare la squadra, questo è inevitabile, - conclude Manzo - ci stiamo guardando intorno con attenzione come abbiamo sempre fatto e sicuramente metteremo le mani dove serve”.