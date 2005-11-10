Napoli, brutte notizie per Allegri: si ferma De Bruyne, affaticamento muscolare
Un nuovo problema fisico da valutare in casa Napoli, a due giorni dalla trasferta sul campo del Sassuolo, in programma domenica alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Come comunicato dalla società azzurra attraverso il report ufficiale dell’allenamento odierno, Kevin De Bruyne ha svolto lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare.
Le condizioni del centrocampista belga saranno dunque da monitorare in vista della prossima gara di campionato. Indicazioni sulla sua disponibilità per la sfida con i neroverdi, che comunque è possibile salti, potrebbero arrivare dalla seduta di rifinitura di domani.
Il resto della squadra, si legge nel report diramato dal club, è stato impegnato questa mattina in una prima fase di attivazione fisica e tecnica, seguita da una sessione tecnico-tattica agli ordini di Massimiliano Allegri.