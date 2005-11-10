Radja Nainggolan ha parlato del Como nell'anticipazione di Gurulandia, che lo vedrà ospite insieme a Leonardo Pavoletti nella puntata in uscita martedì 1° dicembre alle 21 su YouTube. L'ex centrocampista di Cagliari e Roma ha raccontato di aver conosciuto il proprietario del club lariano durante la sua esperienza in Indonesia. Il "Ninja" ha ricordato il suo ex compagno all'Anversa Jean Butez e ha citato Lucas Da Cunha, autore del raddoppio nel 2-0 inflitto ai rossoblù al Sinigaglia. Di seguito le sue parole, sintetizzate da TuttoCagliari.net: "Il progetto del Como? Devastante. Conosco il proprietario, l'ho conosciuto quando stavo in Indonesia.

Ci sono andato a cena con suo figlio. Il network secondo me è fortissimo, perché inventa giocatori. Il portiere ha giocato con me all'Anversa. È fortissimo con i piedi e para quello che deve parare.