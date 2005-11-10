Sven Mijnans, centrocampista del PSV, non vedrebbe l'ora di poter giocare assieme a Kevin De Bruyne. Da diversi giorni si rincorrono gli aggiornamenti sul possibile assalto in vista da parte del club di Eredivisie nei confronti del centrocampista, non soddisfatto dalla sua avventura a Napoli.

Un modello d'ispirazione

Un concetto espresso dalle parole dello stesso Mijnans nel corso di un'intervista con l'edizione olandese di ESPN: "Dopo Messi, è il giocatore che ho sempre seguito con maggiore ammirazione. È un calciatore fantastico, un centrocampista che ho sempre guardato con grande piacere nel corso degli anni. Si può dire che sia un modello, si prende tantissimi rischi nei passaggi. Fa anche la giocata semplice, ma ha un'enorme creatività. Sarebbe davvero fantastico giocarci assieme".

Lo spogliatoio PSV ne parla

L'argomento del possibile arrivo di De Bruyne a Eindhoven è naturalmente oggetto di discussione anche nello spogliatoio del PSV: "Il suo eventuale arrivo scatenerebbe un entusiasmo enorme, quindi sì, ne abbiamo parlato. Molti ragazzi in questo momento sono via, quindi non è che ne abbiamo discusso tutti insieme come gruppo. Però ne abbiamo parlato con quelli che sono ancora qui, chiaramente saremmo tutti felici".