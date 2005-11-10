Nel corso dell'intervista rilasciata oggi a Sky Sport, il dirigente Gianluca Petrachi, DS del Torino, ha dato qualche indizio anche sui possibili movimenti che farà nel mercato di gennaio la società granata.

Da qui a gennaio c'è tempo per cambiare idea

Ha detto, nello specifico, Petrachi: "Mancano ancora diverse partite, ci sono giocatori con ancora poco minutaggio. La rosa è sicuramente ampia, valuteremo se mandare a giocare qualcuno che sta avendo poco spazio e cercheremo eventuali correttivi, provando a mettere chi è più funzionale rispetto a chi sta giocando meno e con un certo modulo fa più fatica. Faremo e stiamo già facendo questi ragionamenti, ma prima aspettiamo ancora delle risposte da qualche ragazzo, prima di andare con giudizi definitivi. Il calcio ci insegna che da una settimana all'altra può cambiare tutto: da qualcuno che sta mordendo il freno, mi aspetto di più".

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