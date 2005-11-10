Kevin De Bruyne oggi a Castel Volturno riprenderà gli allenamenti agli ordini di Massimiliano Allegri, carico dopo una pausa internazionale da assoluto protagonista con il Belgio, trascinato al secondo posto dietro la Francia e ai quarti di finale di Nations League. Adesso il ciclo di tre partite contro Torino, Sassuolo e Lecce va trasformato in nove punti per risalire la china della classifica, martedì prossimo il ritorno a Manchester contro il suo ex City in Champions League.

E il futuro?

Sul fronte del calciomercato, il club partenopeo ha alzato un muro invalicabile attorno alle voci sempre più insistenti di un possibile trasferimento anticipato al PSV Eindhoven già nella finestra di gennaio - vista la richiesta di informazioni. Nonostante la vicinanza geografica dell'Olanda alla residenza familiare nelle Fiandre Orientali e la convinzione dei media olandesi riguardo a un nuovo assalto invernale, la società di Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio leader tecnico a metà stagione - riferisce il Corriere dello Sport -, puntando con decisione su di lui per raddrizzare l'annata finora priva di soddisfazioni. Solo un'eventuale ed esplicita richiesta di cessione da parte del giocatore con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza contrattuale potrebbe riaprire i giochi, uno scenario che al momento resta totalmente lontano dai piani della dirigenza.

Da dove nasce tutto

L'interesse iniziale del PSV era infatti rivolto soprattutto alla prossima estate, con i dirigenti olandesi intenti a sondare le intenzioni del Napoli circa l'eventuale attivazione della clausola di rinnovo automatico per il terzo anno. Nel frattempo, il club azzurro si gode il 35enne in condizioni atletiche smaglianti, miste a una classe cristallina: insieme a Scott McTominay, De Bruyne è risultato finora il migliore per rendimento in una prima parte di stagione complicata. KDB resta perno imprescindibile da cui ripartire per cambiare posizione in classifica e spegnere sul nascere qualsiasi sirena di mercato.