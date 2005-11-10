C'è un De Bruyne che sembra ringiovanito e un altro che, invece, appare ancora più vecchio. Con la maglia del Belgio ritroviamo un giocatore brillante, capace di illuminare il gioco, di prendersi responsabilità e di fare la differenza. Quando lo vediamo con il Napoli, invece, sembra un calciatore appesantito, quasi prigioniero di un calcio che non gli appartiene. Due versioni dello stesso campione, una diversità di rendimento che merita una riflessione.

Qualcuno tira in ballo l'ambiente, ma la spiegazione che non regge. Il problema con il Napoli è soprattutto calcistico: manca la qualità di gioco necessaria per esaltare un talento come il suo.

Già nella passata stagione De Bruyne aveva manifestato difficoltà a interpretare le idee di Conte. Figuriamoci oggi, con Allegri, il cui calcio, negli ultimi anni, raramente ha privilegiato l'attacco, il possesso e lo spettacolo. Esattamente ciò che il belga ha respirato e praticato per anni alla corte di Guardiola.

De Bruyne sembra essersi imbruttito calcisticamente, rinchiuso in una gabbia tattica che ne limita fantasia, libertà e iniziativa. Soprattutto, sembra non divertirsi più. E forse è proprio questa la chiave di tutto.

La verità è che De Bruyne non è in linea con Allegri, un allenatore che non sembra avere il calcio giusto per valorizzarlo. A 35 anni un campione del genere non può essere accompagnato verso il tramonto, ma deve ancora poter regalare emozioni.

Provate a immaginare De Bruyne nelle mani di Fabregas o Gasperini. Pensate alla libertà, alle combinazioni, alla ricerca continua della giocata e dello spazio. Sarebbe un altro spettacolo. Perché il talento non ha età, ma ha bisogno di un calcio che lo sappia riconoscere e liberare. E allora la domanda è inevitabile: davvero dobbiamo accontentarci di vedere un De Bruyne così, quando la Serie A potrebbe ancora godersi un campione capace di illuminare il campionato?