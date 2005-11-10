Napoli, sempre McTominay: "Gol importante: oggi dovevamo solo vincere"
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Daniele Najjar
Daniele Najjar
ieri alle 22:59Serie A
autore Daniele Najjar
21.11.2026 22:59Serie A
Il Napoli vince contro il Torino grazie ad un gol di Scott McTominay. Proprio il centrocampista scozzese si è fermato a parlare ai microfoni di Sky Sport al fischio finale: "Il momento era complicato e bisogna venirne fuori con i gol e con le grandi prestazioni".
Come stai fisicamente?
"Meglio, molto meglio".
Allegri ha detto che se sorridete, fate bene in campo.
"È stato un gol importante, ma ancora più importante era vincere. Dovevamo vincere".
Ora il derby di Manchester, il tuo derby.
"Bellissima partita, ci pensiamo da domani. Recuperiamo bene e andiamo o lì"
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