Ignazio Abate, allenatore del Torino, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Diego Armando Maradona, per rispondere alle domande della stampa dopo la partita contro il Napoli. Come di consueto, su TuttoMercatoWeb.com, la diretta testuale dell'incontro con i media.

Comincia la conferenza stampa di Abate: "Il gol l'abbiamo preso da calcio d'angolo... Calcio d'angolo per il Napoli, abbiamo provato a ripartire noi ma poi abbiamo perso palla troppo facilmente per la nostra qualità. Perdendo palla, c'è stata la transizione negativa dove potevamo chiuderci meglio. Invece è passata la palla per McTominay che, con stop e tiro, sappiamo che qualità ha".

Perché ha invertito le mezzali a un certo punto?

"Perché cambiava la pressione del Napoli. Nel primo tempo usciva un braccetto sulla nostra mezzala, poi dopo 20 minuti usciva un altro braccetto. Così ho invertito le mezzali per andare a giocare con il doppio mediano. Poi ho allargato Simeone sul braccetto di destra e nel secondo tempo abbiamo ricambiato. È stato un po' a scacchi".

Il legame con Napoli e Allegri

"Ho incontrato Allegri, a cui sono molto legato. Incontrarlo a questi livelli non è mai banale. Qui ho iniziato la mia carriera da calciatore, sapete benissimo che avevo un nonno con 24 abbonamenti del Napoli, mi ha trasmesso quella passione. È uno stadio che regala sempre emozioni forti. È sempre bello ritornarci".

Le condizioni di Biraghi e la situazione di Rodriguez

"Biraghi ha avuto un affaticamento al flessore, mentre su Rodriguez è una questione su cui non ho potere".